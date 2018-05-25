Хавбек "Аяччо" дисквалифицирован на семь матчей за толчок судьи

Полузащитник "Аяччо" Матье Кутадер получил дисквалификацию за удаление в матче с "Гавром" за право сыграть в стыковых поединках за место в лиге 1. Как сообщает официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Франции, хавбек отстранен от игры на семь матчей за толчок арбитра встречи.

Напомним, что в конце дополнительного времени команды на двоих получили четыре красные карточки. "Аяччо" одержал победу в серии пенальти. Но позднее уступил со счетом 0:3 в первом домашнем стыковом матче с "Тулузой" за право сыграть в лиге 1 в следующем сезоне.