Гжегож Крыховяк: "Эмери хотел, чтобы я играл как Бускетс"

Бывший полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк рассказал свою версию, почему он не смог закрепиться в парижском клубе. Крыховяк перешел в "ПСЖ" из "Севильи" в 2016 году за 33 миллиона евро, а год спустя на правах аренды отправился в "Вест Бромвич".

- Я часто беседовал с Эмери. Он сказал мне, что я не прохожу в состав, - цитирует przegladsportowy.pl Крыховяка. - Я был удивлен, потому что мы были хорошо знакомы. Это он уговаривал меня перейти в "ПСЖ".

- Эмери говорил, что вы не смогли прогрессировать после перехода в "ПСЖ"...

- Я понимаю, что он хотел сказать. Но за короткое время невозможно перестроиться. Эмери сказал, что я должен на своей позиции играть как Серхио Бускетс. Я понимал, что не могу выполнять поставленные задачи на позиции опорника.