Гюркуфф – первый тренер в истории лиги 1, уволенный после трех побед подряд

"Ренн" объявил об отставке главного тренера Кристиана Гюркюффа, который занимал этот пост с лета 2016 года. Новым наставником команды стал Сабри Лямуши.

Последние три матча "Ренна" завершились с одинаковым счетом 1:0 в пользу команды Гюркюффа, но, тем не менее, специалист был уволен. Он стал первым тренером в истории лиги 1, который был уволен после трех побед подряд (над "Лиллем", "Монпелье" и "Бордо"). Серия из четырех побед и выход на десятое место в таблице не спасли специалиста от отставки.

Накануне президентом "Ренна" стал экс-директор "ПСЖ" Оливье Летанг, сменивший на этом посту Рене Руелло. Первым решением Летанга во главе "Ренна" стало увольнение Гуркюффа и назначение Лямуши.