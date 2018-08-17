Густаво Пойет: "Руководство клуба продало Лаборда в "Монпелье", а мне ничего не сказали"

Главный тренер "Бордо" Густаво Пойет объяснил свое негодование по поводу поведения руководства клуба. Уругваец возмущен тем, что "Бордо" продал нападающего Гаэтана Лаборда в "Монпелье" без его ведома.

– Жаль, что клуб так поступил, – цитирует AFP Пойета. – Я считал, что он должен остаться. Сказал боссам, что он не может уйти, пока мы не найдем замену. Они же не позаботились об этом, позволили Лаборду уйти. Мы приехали в гостиницу, а Гаэтана там уже нет. Он уже был в "Монпелье". Мне никто ничего не сказал. Я поговорю со своим агентом и приму решение о будущем.

Руководство поступило против меня, болельщиков, клуба. Я не могу этого принять. Мне нужны объяснения. Когда они поступят, я решу, оставаться ли в "Бордо". Разговоры за спиной меня не волнуют.