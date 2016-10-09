Грегори ван дер Вил: "В "ПСЖ" меня не уважали"

Защитник "Фенербахче" Грегори ван дер Вил признался, что чувствовал себя в "ПСЖ" некомфортно. Голландец покинул Париж свободным агентом, не став продлевать контракт.

– Я мог бы остаться в Париже, потому что вел переговоры месяцев шесть или семь, – цитирует AFP ван дер Вила. – Но в один момент со мной прекратили контакты. Я подумал, что клуб во мне не заинтересован. Потом снова появились разговоры. Но эта активность меня не убеждала. Я не чувствовал, что клуб хочет меня сохранить.

С тренером Лораном Бланом отношения тоже были не лучшими. Мы почти не разговаривали. Я не знал, что он обо мне думает. Иногда я мог провести подряд три матча, а потом месяц не играть. Это что-то непонятное. Когда отстранили Орье, на фланг вместо меня ставили Маркиньюса. Таким образом, я стал третьим защитником в иерархии. А ведь Маркиньюс раньше не играл на фланге. Это было трудное время. Разве я что-то делал не так? Меня явно не уважали.