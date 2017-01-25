Грегори Сертик: "Бордо" не должно быть стыдно за игру с "ПСЖ"

Капитан "Бордо" Грегори Сертик после поражения от "ПСЖ" в матче 1/2 финала Кубка лиги (1:4) отметил, что его команде не должно быть стыдно за свою игру. Также он рассчитывает на успешное выступление в оставшейся части сезона.

- "Бордо" провел очень хороший первый тайм, нам удалось сдержать соперника, - цитирует L'Equipe Сертика. - Парижане забили отличный гол ударом со штрафного. В целом, нам не должно быть стыдно за нашу игру. Во второй половине, может быть, мы слишком сели, когда надо было надавить на соперника. Конечно, есть сожаление, что проиграли с крупным счетом. Тем не менее, я горжусь своей командой, это настоящий коллектив, что служит хорошим предзнаменованием для остальной части чемпионата и Кубка Франции.