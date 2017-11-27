Голы Кавани и Неймара принесли "ПСЖ" победу над "Монако"

"ПСЖ" на выезде обыграл "Монако" в матче 14-го тура чемпионата Франции - 2:1. По голу в составе парижан забили Эдинсон Кавани и Неймар, который реализовал пенальти. За монегасков точным ударом ответил Жоау Моутинью.

Парижане после этой победы набрали 38 очков. Команда лидирует в турнирной таблице и опережает преследователей - "Лион" и "Монако" - на 9 очков.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"Монако" - "ПСЖ" - 1:2 (0:1)

Голы: Кавани, 19 (0:1). Неймар, 52 - с пенальти (0:2). Жоау Моутинью, 81 (1:2).

"Монако": Субашич, Туре, Раджи (Маркуш Лопеш, 62), Глик, Жемерсон, Жорже, Тилеманс (Геззаль, 67), Фабинью, Жоау Моутинью, Кейта (Сидибе, 79), Фалькао.

"ПСЖ": Ареола, Дани Алвес, Маркиньюс, Тиагу Силва, Кюрзава (Берчиче, 69), Верратти, Рабьо, Дракслер (Пасторе, 82), Мбаппе, Кавани (Ди Мария, 82), Неймар.

Предупреждения: Жорже, 9. Кюрзава, 25. Жемерсон, 30. Неймар, 45+1. Туре, 51. Дани Алвес, 90. Берчиче, 90+1.

Судья: Летескье.

26 ноября. Монако. Стадион Stade Louis II.