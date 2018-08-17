Головина представят в качестве игрока "Монако" 20 августа

Как сообщили "СЭ" в пресс-службе "Монако", 20 августа российский полузащитник Александр Головин будет представлен в качестве игрока клуба.

Презентация пройдет в отеле Hermitage Monte Carlo в 12 часов по московскому времени. В ней примут участие вице-президент "Монако" Вадим Васильев, а также другие новички команды.

22-летний Головин перешел в "Монако" из ЦСКА этим летом. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро, хавбек подписал с монегасками контракт на пять лет.

8 августа Головин повредил связки правого голеностопа и выбыл на срок до четырех недель.

Пресс-атташе "Монако": "Пока никто не знает, когда Головин сможет сыграть"