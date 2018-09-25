Головин впервые сыграет в стартовом составе "Монако" в матче против "Анже"

"Монако" объявил стартовый состав на матч седьмого тура чемпионата Франции против "Анже". С первых минут у "монегасков" сыграет российский полузащитник Александр Головин.

"Монако": Бенальо, Жемерсон, Сидибе, Глик, Хенрикс, Аолу, Тилеманс, Головин, Шадли, Грансир, Фалькао (к).

22-летний Головин дебютировал за "Монако" 21 сентября в игре шестого тура чемпионата Франции с "Нимом" (1:1). Он вышел на поле на 72-й минуте вместо Софьяна Диопа и не отметился результативными действиями.

"Монако" - "Анже": чемпионат Франции по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.00 (время московское)