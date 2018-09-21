Головин включен в заявку "Монако" на матч против "Нима"

"Монако" объявил заявку на матч 6-го тура чемпионата Франции протим "Нима". Российский полузащитник Александр Головин включен в число 20 игроков, которые смогут сыграть в пятницу вечером.

Ранее главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что Головин, возможно, выйдет на поле, но сыграет максимум 15-20 минут.

Полностью заявка монегасков выглядит следующим образом: Си, Бенальо, Глик, Баррека, Хенрикс, Раджи, Жемерсон, Туре, Аит Беннассер, Шадли, Головин, Грансир, Мбула, Н`Дорам, Пеле, Тилеманс, Траоре, Диоп, Фалькао и Силла.

Головин в общей группе "Монако" готовится к матчу с "Нимом" //

Головин может дебютировать за "Монако" в матче с "Нимом"