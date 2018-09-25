04:05 | Футбол — Франция

Головин включен в заявку "Монако" на игру с "Анже"

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"Монако" огласил заявку на матч 7-го тура чемпионата Франции против "Анже". Российский полузащитник Александр Головин включен в число 19 игроков, которые смогут сыграть.

Полностью заявка "Монако" выглядит следующим образом: Бенальо, Си, Глик, Хенрик, Жемерсон, Раджи, Сидибе, Аолу, Аит Беннассер, Шадли, Головин, Грансир, Мбула, Ндорам, Тилеманс, Адама Траоре, Дьоп, Фалькао, Пеллегри.

Матч "Монако" - "Анже" состоится 25 сентября на стадионе "Луи II" и начнется в 20.00 по московскому времени. 

Монако - Анже

 

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