Головин - в заявке "Монако" на первый матч под руководством Анри

"Монако" объявил заявку на матч 10-го тура чемпионата Франции против "Страсбура", который станет для монегасков первым под руководством нового главного тренера Тьерри Анри. Российский хавбек красно-белых Александр Головин вошел в список футболистов, которые отправятся в Страсбург.
Заявка "Монако" выглядит так:
Вратари: Си, Бадиашиле.
Защитники: Баррека, Глик, Хенрикс, Сидибе, Туре.
Полузащитники: Ахолу, Аит-Беннассер, Шадли, Головин, Грандсир, Пеле, Тилеманс, Траоре, Диоп.
Нападающие: Фалькао, Йоветич, Силла.
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