Головин - в заявке "Монако" на первый матч под руководством Анри

"Монако" объявил заявку на матч 10-го тура чемпионата Франции против "Страсбура", который станет для монегасков первым под руководством нового главного тренера Тьерри Анри. Российский хавбек красно-белых Александр Головин вошел в список футболистов, которые отправятся в Страсбург.

Заявка "Монако" выглядит так:

Вратари: Си, Бадиашиле.

Защитники: Баррека, Глик, Хенрикс, Сидибе, Туре.

Полузащитники: Ахолу, Аит-Беннассер, Шадли, Головин, Грандсир, Пеле, Тилеманс, Траоре, Диоп.

Нападающие: Фалькао, Йоветич, Силла.

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