Головин - в заявке "Монако" на матч с "Каном"

"Монако" объявил заявку на гостевой матч 14-го тура чемпионата Франции против "Кана". В число игроков, которые отправились в Кан, вошел российский хавбек монегасков Александр Головин.
Заявка "Монако" выглядит так:
Вратари: Бенальо, Л. Бадиашиле.
Защитники: Б. Бадиашиле, Хенрикс, Жемерсон, Панзо, Пьер-Габриэль.
Полузащитники: Аит Беннассер, Шадли, Февр, Головин, Грансир, Массенго, Пеле, Тюрам, Тилеманс, Диоп.
Нападающие: Фалькао, Исидор, Силла.
"Монако" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков после 13 туров.
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