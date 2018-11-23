Головин - в заявке "Монако" на матч с "Каном"

"Монако" объявил заявку на гостевой матч 14-го тура чемпионата Франции против "Кана". В число игроков, которые отправились в Кан, вошел российский хавбек монегасков Александр Головин.

Заявка "Монако" выглядит так:

Вратари: Бенальо, Л. Бадиашиле.

Защитники: Б. Бадиашиле, Хенрикс, Жемерсон, Панзо, Пьер-Габриэль.

Полузащитники: Аит Беннассер, Шадли, Февр, Головин, Грансир, Массенго, Пеле, Тюрам, Тилеманс, Диоп.

Нападающие: Фалькао, Исидор, Силла.

"Монако" занимает предпоследнее место в турнирной таблице, имея в активе 7 очков после 13 туров.

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