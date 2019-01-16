Головин - в стартовом составе "Монако" на матч с "Ниццей", Фалькао - в запасе

Полузащитник сборной России Александр Головин попал в стартовый состав "Монако" на перенесенный матч 17-го тура чемпионата Франции с "Ниццей". В то же время в стартовом составе не оказалось нападающего Радамеля Фалькао, у которого были проблемы со здоровьем. Он остался в запасе. Отметим, что новички "Монако" Сеск Фабрегас и Налду играть не могут, поскольку матч перенесен с декабря, когда их в клубе еще не было.

Состав "Монако": Бенальо – Глик, Жемерсон, Бадьяшиль, Серрано, Хенрикс – Тилеманс, Аит-Бенассер, Головин – Рони Лопеш, Силла.