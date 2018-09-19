16:43 | Футбол — Франция

Головин в общей группе "Монако" готовится к матчу с "Нимом"

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Полузащитник "Монако" Александр Головин тренируется в общей группе монегасков перед матчем 6-го тура чемпионата Франции против "Нима", информирует официальный сайт красно-белых.

Сегодня главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что хавбек, возможно, выйдет на поле, но сыграет максимум 15-20 минут.

22-летний россиянин присоединился к "Монако" 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт. Он получил травму в начале августа на одной из тренировок и лишь недавно вернулся в общую группу. 

Монако - Ним

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