Головин в общей группе "Монако" готовится к матчу с "Нимом"

Полузащитник "Монако" Александр Головин тренируется в общей группе монегасков перед матчем 6-го тура чемпионата Франции против "Нима", информирует официальный сайт красно-белых.
Сегодня главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что хавбек, возможно, выйдет на поле, но сыграет максимум 15-20 минут.
Le communiqué médical avant #ASMNO https://t.co/SoHXEeDWfk– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 19 сентября 2018 г.
22-летний россиянин присоединился к "Монако" 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт. Он получил травму в начале августа на одной из тренировок и лишь недавно вернулся в общую группу.