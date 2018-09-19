Головин в общей группе "Монако" готовится к матчу с "Нимом"

Полузащитник "Монако" Александр Головин тренируется в общей группе монегасков перед матчем 6-го тура чемпионата Франции против "Нима", информирует официальный сайт красно-белых.

Сегодня главный тренер "Монако" Леонарду Жардим заявил, что хавбек, возможно, выйдет на поле, но сыграет максимум 15-20 минут.