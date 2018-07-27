Головин в "Монако". Крутое видео нового клуба игрока

Сегодня ЦСКА и "Монако" объявили о трансфере полузащитника Александра Головина. "Монако" заплатил за 22-летнего россиянина 30 миллионов евро, контракт с хавбеком рассчитан на 5 лет. В минувшем сезоне хавбек сыграл за ЦСКА 43 игры, забил 7 мячей и сделал 7 голевых передач. На чемпионате мира-2018 в составе сборной России хавбек провел 4 матча, забил 1 гол и отдал 3 результативных передачи.