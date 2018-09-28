Головин спел песню группы Brainstorm для футболистов "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин прошел обряд посвящения в новом клубе. 22-летний россиянин присоединился к монегаскам 27 июля 2018 года.

Во время командного ужина он исполнил песню "Ветер" латвийской группы Brainstorm, используя бутылку в качестве микрофона. Одноклубники поддержали россиянина аплодисментами.

🎦🇲🇨| Bizutage dans le calme pour Golovin. 🎶



⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/rwGDdLMaXk – ASMVidéosHD (@ASMVideosHD) 27 сентября 2018 г.

Головин, недавно восстановившийся после травмы, принял участие в 2 матчах в чемпионате Франции и не отметился результативными действиями.

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