Головин скоро вернется к тренировкам в общей группе

Нападающий ЦСКА и молодежной сборной России Федор Чалов в интервью пресс-службе РФС сказал, что его бывший одноклубник Александр Головин близок к восстановлению от травмы. 22-летний полузащитник этим летом перешел в "Монако" за 30 миллионов евро, став самым дорогим российским футболистом в истории.

– Общаетесь ли вы с Александром Головиным после его ухода в "Монако"?

– Да, конечно, – сказал Чалов. – Перед этим интервью списывались. Рассказывал, как идет восстановление – все хорошо. Скоро, я думаю, уже будет тренироваться в общей группе.

– Как у него дела? Освоился?

– Да. Потихоньку осваивается. Очень хочет сыграть и ждет, когда нога вылечится и он сможет дебютировать.

Отметим, что Головин получил повреждение в начале августа и еще не дебютировал за монегасков. Накануне клуб опубликовал фотографию Головина с тренировки. По информации "СЭ", пока хавбек работает по индивидуальной программе, совершая пробежки отдельно от общей группы.