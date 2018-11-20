Головин рассказал об атмосфере в раздевалке "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин заявил, что его команда является очень дружной. 23-летний россиянин также добавил, что не испытывает проблем в общении с одноклубниками.

- В "Монако" меня называют Алекс, - сказал Головин во время эфира в социальной сети "Вконтакте". - Других прозвищ не слышал. Лучшего друга в команде пока нет. Коллектив дружный, проблем нет. Самый забавный игрок в раздевалке? Раджи. Он много шутит, разговаривает и поддерживает хорошую атмосферу.

Что делаю в Монако, кроме футбола? Гуляю, играю в компьютер, учу французский.

Головин перешел в "Монако" 27 июля 2018 года, заключив пятилетний контракт. Он провел 9 матчей за монегасков и отметился одной результативной передачей.

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