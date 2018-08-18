Головин приступит к беговой работе в "Монако" через несколько дней

Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин через несколько дней сможет приступить к беговой работе, информирует "РИА Новости". 22-летний хавбек перешел во французский клуб летом из ЦСКА, но в начале августа получил на тренировке травму и выбыл из строя на месяц.

Отмечается, что полузащитнику сняли лангетку, в которой он находился последние несколько дней. Она фиксировала голеностопный сустав, травмированный на одной из тренировок.

Головин продолжает восстанавливаться после полученного повреждения и работает в тренажерном зале. Через несколько дней он сможет приступить к беговой работе.