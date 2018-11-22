13:00 | Футбол — Франция

Головин приступил к тренировкам в общей группе "Монако"

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Российский полузащитник "Монако" Александр Головин приступил к тренировкам в общей группе, информирует "РИА Новости".

Экс-хавбек ЦСКА получил травму правой лодыжки в начале ноября. Из-за повреждения Головин не смог помочь сборной России в матчах с командами Германии (0:3) и Швеции (0:2).

Отмечается, что решение относительно его участия в субботнем матче против "Кана" будет принимать главный тренер.

Игра 14-го тура чемпионата Франции "Кан" – "Монако" состоится 24 ноября и начнется в 22.00 по московскому времени.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/football/20181122/1146347770.html

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