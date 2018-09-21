Головин попал в состав "Монако" на матч с "Нимом"

Полузащитник "Монако" Александр Головин попал в состав команды на матч 6-го тура чемпионата Франции против "Нима". Игра начнется в 21.45 по московскому времени.

Главный тренер монегасков Леонарду Жардим выставил в старте следующих футболистов: Бенальо, Баррека, Раджи, Глик, Н'Дорам, Тилеманс, Траоре, Беннассер, Диоп, Фалькао, Мбула. Россиянин начнет игру в запасе.

Для Головина, который отсутствовал в составе из-за травмы, эта игра может стать дебютной в "Монако". Россиянин перешел в состав монегасков летом из ЦСКА.