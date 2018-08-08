Головин получил травму ноги и передвигается на костылях

Новичок "Монако" Александр Головин получил травму правой ноги. Как отмечает Monaco Informativo, степень тяжести повреждения 22-летнего полузащитника станет известна в ближайшее часы после медицинского обследования. Игрок был замечен в одной из больниц на костылях с бандажом на правой ноге. По информации "СЭ", Головин повредил голеностоп и пропустит 3 - 4 недели.

Напомним, что Головин перешел из ЦСКА в "Монако" после ЧМ-2018. Игрок сборной России обошелся монегаскам в 30 миллионов евро и подписал с клубом пятилетний контракт.

Эксклюзив! Александр Головин: "У меня травма голеностопа, операция не потребуется" //

Новичок "Монако" Головин пропустит 3-4 недели из-за травмы