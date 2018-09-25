Головин опробовал газон "Луи II" перед матчем с "Анже"

Сегодня, 25 сентября, "Монако" на стадионе "Луи II" проведет матч седьмого тура чемпионата Франции против "Анже". В стартовом составе "монегасков" впервые выйдет российский полузащитник Александр Головин. 22-летний игрок уже успел опробовать газон.

Головин дебютировал за "Монако" 21 сентября в игре шестого тура чемпионата Франции с "Нимом" (1:1). Он вышел на поле на 72-й минуте вместо Софьяна Диопа и не отметился результативными действиями. Та игра прошла на ужасном газоне "Луи II".

"Монако" - "Анже": чемпионат Франции по футболу, 7-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 20.00 (время московское)