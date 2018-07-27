Головин не примет участия в матче за Суперкубок Франции

По информации "СЭ", 22-летний полузащитник сборной России Александр Головин приступит к тренировкам с "Монако" через неделю, и на матч за Суперкубок Франции с "ПСЖ", который состоится 4 августа в Китае, не поедет.

Как ранее в интервью "СЭ" сообщил вице-президент "Монако" Вадим Васильев, Головин подпишет контракт с клубом до конца этой недели. Игроку ЦСКА был предложен договор сроком на пять лет.

По данным "СЭ", сумма трансфера Головина составит 30 миллионов евро. При этом в случае последующей продажи футболиста из "Монако" ЦСКА получит процент от новой сделки.

Головин создан для "Монако" и его тренера //

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