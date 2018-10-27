Головин не досчитается 12 одноклубников в матче с "Дижоном"

Сразу 12 игроков из-за травм и дисквалификаций не помогут "Монако" в домашней игре 11-го тура чемпионата Франции против "Дижона". Встреча состоится 27 октября и станет первой для главного тренера "монегасков" Тьерри Анри на стадионе "Луи-II".

"Монако" на официальном сайте объявил, что в матче с "Дижоном" не досчитается травмированных Диего Бенальо, Даниэля Субашича, Радамеля Фалькао, Виллема Жеббеля, Стевана Йоветича, Рони Лопеша, Пьетро Пеллегри, Кевина Н`Дорама, Джибриля Сидибе и Альмами Туре, а также дисквалифицированных Самюэля Грансира и Андреа Раджи.

После 10 туров "Монако" с 6 очками анимают предпоследнее, 19-е место в турнирной таблице чемпионате Франции.

"Монако" - "Дижон": чемпионат Франции по футболу, 11-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.00 (время московское)