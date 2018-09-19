Головин может дебютировать за "Монако" в матче с "Нимом"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин может дебютировать за монегасков в матче 6-го тура чемпионата Франции против "Нима". 22-летний хавбек получил травму на одной из тренировок в начале августа и лишь недавно вернулся в общую группу.

- Посмотрим, что будет с Головиным, - приводит L'Equipe слова главного тренера "Монако" Леонарду Жардима. - Он много тренируется, но если и сыграет, то максимум 15-20 минут. Ему нужно тренироваться, провести два-три матча, чтобы попасть в ритм и достичь того уровня, который от него ходят видеть.

Головин присоединился к "Монако" 27 июля 2018 года, подписав 5-летний контракт.

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