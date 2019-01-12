Головин и Фабрегас - в заявке "Монако" на матч с "Марселем"

"Монако" объявил заявку на матч 20-го тура чемпионата Франции против "Марселя". В нее вошли российский полузащитник монегасков Александр Головин и новичок красно-белых Сеск Фабрегас.

Заявка "Монако" выглядит так:

Вратари: Бенальо, Л. Бадиашиле;

Защитники: Б. Бадиашиле, Туре, Бьянкон, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Серрано;

Полузащитники: Аит Беннассер, Фабрегас, Февр, Головин, Лопеш, Тилеманс;

Нападающие: Фалькао, Силла.

"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, имея в активе 13 очков.

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