Головин и Фабрегас - в заявке "Монако" на матч с "Марселем"

"Монако" объявил заявку на матч 20-го тура чемпионата Франции против "Марселя". В нее вошли российский полузащитник монегасков Александр Головин и новичок красно-белых Сеск Фабрегас.
Заявка "Монако" выглядит так:
Вратари: Бенальо, Л. Бадиашиле;
Защитники: Б. Бадиашиле, Туре, Бьянкон, Глик, Хенрикс, Жемерсон, Налду, Серрано;
Полузащитники: Аит Беннассер, Фабрегас, Февр, Головин, Лопеш, Тилеманс;
Нападающие: Фалькао, Силла.
Le groupe 🔴⚪️ pour le déplacement à Marseille - #OMASM pic.twitter.com/cXrcnaIO3Z– AS Monaco 🇲🇨 (@AS_Monaco) 12 января 2019 г.
"Монако" занимает предпоследнее место в чемпионате Франции, имея в активе 13 очков.
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