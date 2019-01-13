22:12 | Футбол — Франция

Головин и Фабрегас - в стартовом составе "Монако" на матч с "Марселем"

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"Монако" назвал стартовый состав на матч 20-го тура чемпионата Франции против "Марселя". На поле с первых минут выйдут российский полузащитник Александр Головин и новичок команды Сеск Фабрегас, который перешел из "Челси". Судя по опубликованной в Твиттере "Монако" схеме, Головин сыграет в нападении.

"Монако": Бенальо, Хенрикс, Глик, Налду, Бенуа Бадиашиле, Балло-Туре, Тилеманс, Фабрегас, Аит Беннассер, Головин, Рони Лопеш.

Матч начнется в 23.00 по московскому времени.

 

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Марсель - Монако

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/france

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