Головин хромал, покидая стадион после матча с "Метцем"

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин получил травму в матче 1/16 финала Кубка Франции против "Метца" (1:3), утверждает L'Equipe. Как сообщает издание, 22-летний россиянин был заменен на 64-й минуте встречи, после чего сразу же положил пакет со льдом на правое бедро. Выходя со стадиона "Луи II" он хромал и явно испытывал боль. В среду ему предстоит пройти медицинское обследование.

Также травму в матче с "Метцем" получил защитник сборной Франции Джибриль Сидибе​. Француз покидал стадион, сильно хромая.