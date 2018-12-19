Российский хавбек "Монако" Александр Головин дисквалифицирован на четыре матча, информирует официальный сайт Профессиональной футбольной лиги Франции (LFP). 22-летний полузащитник получил прямую красную карточку в игре 18-го тура лиги 1 против "Лиона" за грубый фол против хавбека "львов" Набиля Фекира.

Дисквалификация распространяется на три турнира: чемпионат Франции, Кубок Франции, а также Кубок лиги.

Отметим, что Головин не попал в заявку монегасков на матч 1/8 финала Кубка лиги против "Лорьяна".

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