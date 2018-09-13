Головин 15 сентября может дебютировать в составе "Монако"

Полузащитник "Монако" Александр Головин, получивший травму в начале августа, может дебютировать за новый клуб 15 сентября в игре пятого тура чемпионата Франции против "Тулузы".

- Вернулся в строй, - говорится в сообщении пресс-службы "монегасков".

22-летний Головин вернулся к тренировкам в общей группе "Монако" 11 сентября.

В лазарете команды с различными повреждениями остаются Стеван Йоветич, Маркуш Лопеш, Пьетро Пеллегри, Андреа Раджи, Даниель Субашич, Виллем Жеббель и Ронаэль Пьер-Габриэль.

"Тулуза" - "Монако": чемпионат Франции по футболу, 5-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 21.00 (время московское)