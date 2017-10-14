Голкипер "Монако" взял на себя ответственность за поражение от "Лиона"

Голкипер "Монако" Даниэль Субашич признал себя виноватым в поражении от "Лиона" в матче 9-го тура чемпионата Франции (2:3). На 95-й минуте встречи Набиль Фекир забил гол со штрафного и принес "ткачам" победу.

- Я несу ответственность за третий гол, - цитирует L'Equipe Субашича. - Вратарь должен отбивать такой штрафной удар. Мне нет оправдания. Я несу ответственность за этот пропущенный мяч.