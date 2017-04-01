Гола Пайета принес "Марселю" ничью с "Дижоном"

В матче 31-го тура чемпионата Франции "Марсель" на своем поле разделил очки с "Дижоном" – 1:1. От поражения хозяев спас гол Димитри Пайета. Его команда занимает пятое место в таблице лиги 1. "Дижон" идет на 17-й строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

31-й тур

"Марсель" – "Дижон" – 1:1 (0:1)

Голы: Сертик, 45+1 – в свои ворота (0:1). Пайет, 48 (1:1).

"Марсель": Пеле, Бедимо, Роланду, Сакаи, Венкер (Нжи, 89), Сертик, Товен (Замбо, 83), Сансон, Лопес (Кабелла, 76), Гомис, Пайет.

"Дижон": Рейне, Варро, Лотьес, Рюфли, Хаддади, Абед, Амальфитано, Квон Чхан Хун (Мартен, 79), Бельмонт (Марье, 61), Лис Мелу (Саммаритано, 76), Жулиу Тавареш.

Предупреждения: Гомис, 14. Квон Чхан Хун, 16. Жулиу Тавареш, 36. Абед, 51. Варро, 67. Роланду, 72.

Судья: Амель.

1 апреля. Марсель. Стадион "Велодром".