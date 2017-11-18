Гол Йоветича спас "Монако" от поражения в матче с "Амьеном"

"Амьен" и "Монако" сыграли вничью в матче 13-го тура чемпионата Франции - 1:1. В первом тайме в составе хозяев гол забил нападающий Серж Гакпе, во втором тайме ответный удар нанес Стеван Йоветич.

"Монако" после этого результата идет вторым в турнирной таблице с отставанием от "ПСЖ" на 3 очка. Парижане в этом туре принимают на своем поле "Нант".

Чемпионат Франции

Лига 1

13-й тур

"Амьен" - "Монако" - 1:1 (1:0)

Голы: Гакпе, 31 (1:0). Йоветич, 67 (1:1).

"Амьен": Гюртнер, Авелар, Сиссоко, Гуано, Дибасси, Монкондюи (Бараджи, 84), Зунгу, Гакпе (Манзала, 72), Какюта, Конате, Корнетт (Бурго, 64).

"Монако": Субашич, Раджи (Туре, 72), Глик, Фабинью, Жорже, Жемерсон, Тилеманс, Маркуш Лопеш (Геззаль, 46), Фалькао, Каррильо (Йоветич, 61), Кейта.

Предупреждения: Зунгу, 2. Жемерсон, 21. Глик, 76. Жорже, 90.

Судья: Мигельгорри (Франция).

17 ноября. Амьен. Стадион Stade de la Licorne.