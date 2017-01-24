Гол Вальбуэна - в топ-5 лучших мячей тура лиги 1

Гол полузащитника "Лиона" Матье Вальбуэна в ворота "Марселя" (3:1) вошел в пятерку лучших мячей по итогам 21-го тура чемпионата Франции. 32-летний экс-хавбек московского "Динамо" на левом фланге получил мяч, вошел в штрафную площадь, обыграл защитника и пробил в дальний угол ворот. Голкипер провансальцев Йоан Пеле не успел среагировать на удар.

Также в пятерку лучших голов тура вошли мячи Эдинсона Кавани ("ПСЖ"), Валентина Вада ("Бордо") и Йоана Гуркюффа ("Ренн").