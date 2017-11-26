Гол Товена принес "Марселю" победу над "Генгамом"

"Марсель" на своем поле оказался сильнее "Генгама" в матче 14-го тура чемпионата Франции - 1:0. Единственный гол забил Флориан Товен.

После 14 туров в активе "Марселя" 28 очков, команда занимает 4-е место в турнирной таблице. "Генгам" с 15 очками расположился на 15-м месте.

Чемпионат Франции

Лига 1

14-й тур

"Марсель" - "Генгам" - 1:0 (1:0)

Гол: Товен, 31 (1:0).

"Марсель": Манданда, Рами, Абденнур, Амави, Луиз Густаву, Товен (Сакаи, 89), Сансон (Замбо, 79), Лопес, Сарр, Пайет (Окампос, 72), Митроглу.

"Генгам": Юнссон, Мартинс Перейра, Сорбон, Табану, Кербрат, Эбоа Эбоа, Дидо (Тюрам, 68), Салибюр (Бенезе, 53), Блас, Бриан, Камара (Коко, 86).

Предупреждения: Табану, 30. Пайет, 73. Абденнур, 75. Эбоа Эбоа, 82.

Судья: Делерю.

26 ноября. Марсель. Стадион "Велодром".