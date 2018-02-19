Гол Товена принес "Марселю" победу над "Бордо"

"Марсель" на своем поле переиграл "Бордо" в матче 26-го тура чемпионата Франции (1:0). Автором единственного гола стал вингер Флориан Товен. Провансальцы прервали четырехматчевую победу жирондинцев.

"Марсель" остался на 3-м месте в турнирной таблице, а "Бордо" опустился на 8-е.

Чемпионат Франции

Лига 1

26-й тур

"Марсель" - "Бордо" - 1:0 (1:0)

Гол: Товен, 35.

"Марсель": Пеле, Роланду, Рами, Сакаи, Амави, Луиз Густаву, Товен (Лопес, 87), Сансон, Замбо, Пайет (Окампос, 69), Жермен (Нжи, 75).

"Бордо": Костиль, Сабали, Пелланар (Контенто, 82), Пабло, Кунде, Мейте, Лерагер, Малком, Отавиу (Брейтуэйт, 69), Де Превиль (Камано, 53), Лаборд.

Предупреждения: Лерагер, 42. Замбо, 60. Окампос, 80. Брейтуэйт, 86.

Судья: Лесаж.

18 февраля. Марсель. Стадион "Велодром".