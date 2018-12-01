Гол Шкулетича принес "Монпелье" победу над "Монако" Головина

"Монако" уступил "Монпелье" в матче 15-го тура чемпионата Франции (1:2). Голом в составе хозяев отметился хавбек Юри Тилеманс, у гостей отличились форвард Гаэтан Лаборд, а также экс-нападающий "Локомотива" Петар Шкулетич, забивший победный мяч.

Российский хавбек монегасков Александр Головин провел на поле 90 минут.

"Монако" с 10 очками остался на 19 месте. "Монпелье" набрал 29 баллов и расположился на второй строчке.

Чемпионат Франции

Лига 1

15-й тур

"Монако" - "Монпелье" - 1:2 (1:0)

Голы: Тилеманс, 42 (1:0). Лаборд, 81 (1:1). Шкулетич, 86 (1:2).

"Монако": Бенальо, Пьер-Габриэль (Диоп, 86), Б.Бадиашиле, Жемерсон, Раджи, Хенрикс, Тилеманс, Аит Беннассер, Головин, Фалькао (Силла, 75), Шадли (Пеле, 61).

"Монпелье": Леконт, Мендеш, Конгре, Илтон, Агилар, Ле Таллек (Шкулетич, 73), Скири, Лаборд, Молле, Ойонго (Самбия, 57), Делор (Пирис, 88).

Судья: Тюаль.

01 декабря. Монако. Стадион "Луи II".

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