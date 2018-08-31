Гол Сен-Максимена принес "Ницце" победу над "Лионом"

"Ницца" на выезде обыграла "Лион" в матче 4-го тура чемпионата Франции - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Аллан Сен-Максимен.
Чемпионат Франции
Лига 1
4-й тур
"Лион" - "Ницца" - 0:1 (0:0)
Гол: Сен-Максимен, 50.
"Лион": Антони Лопеш, Марселу, Рафаэл да Силва, Денайер, Менди, Депай, Фекир, Тузар (Диоп, 79), Ндомбеле, Траоре (Ауар, 84), Террье (Корне, 68).
"Ницца": Бенитес, Данте, Жалле, Боскальи, Сарр, Эрелль, Сиприен, Ле Мелу, Тамез, Балотелли (Маолида, 76), Сен-Максимен (Коли, 85).
Предупреждения: Тамез, 40. Балотелли, 42.
Судья: Летексье.
31 августа. Лион. Стадион "Люмьер".