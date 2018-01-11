02:20 | Футбол — Франция

Гол Рабьо был засчитан с помощью ВАР. Видео


Главный арбитр матча 1/4 финала Кубка лиги между "Амьеном" и "ПСЖ" Николя Ренвий зафиксировал взятие ворот, использовав ВАР (видеоассистент арбитра). На 78-й минуте встречи полузащитник парижан Адриен Рабьо головой отправил мяч в дальний угол ворот, мяч пересек линию, а потом голкипер его выбил. Однако судья заметил взятие ворот только после подсказки.

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