Гол Рабьо был засчитан с помощью ВАР. Видео

Главный арбитр матча 1/4 финала Кубка лиги между "Амьеном" и "ПСЖ" Николя Ренвий зафиксировал взятие ворот, использовав ВАР (видеоассистент арбитра). На 78-й минуте встречи полузащитник парижан Адриен Рабьо головой отправил мяч в дальний угол ворот, мяч пересек линию, а потом голкипер его выбил. Однако судья заметил взятие ворот только после подсказки.

Nice try, goalkeeper 😂



Paris Saint-Germain record a 2-0 cup win over Amiens, with Adrien Rabiot scoring the second pic.twitter.com/uGPjVPEvCT – Goal UK (@GoalUK) 10 января 2018 г.