Гол Прива принес "Генгаму" победу над "Нанси"

В матче 31-го тура чемпионата Франции "Генгам" одержал победу над "Нанси" - 1:0. Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий Слоан Прива.

Отметим, что гости играли в меньшинстве. На 27-й минуте игры защитник Моду Диань получил красную карточку. Данное поражение для "чертополохов" стало четвертым подряд.

Чемпионат Франции

Лига 1

31-й тур

"Генгам" - "Нанси" - 1:0 (0:0)

Гол: Прива, 59 (1:0).

"Генгам": Юнссон, Мартинс Перейра, Сорбон, Кербрат, Марсал, Дидо, Салибюр (Санко, 90+3), До, Коко (Де Пов, 63), Бриан, Прива (Менди, 70).

"Нанси": Нди Ассамбе, Кретьен, Мюратори, Кюффо (Гидилей, 36), Диань, Мауасса, Сету, Диарра (Маркетти, 64), Хаджи (Дале, 73), Диа, Бюзен.

Предупреждения: Мауасса, 16. Мюратори, 69. Мартинс Перейра, 77.

Удаление: Диань (Нанси), 27.

Судья: Мигельгорри.

31 марта. Генгам. Стадион Stade du Roudourou.