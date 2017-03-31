Гол Прива принес "Генгаму" победу над "Нанси"

В матче 31-го тура чемпионата Франции "Генгам" одержал победу над "Нанси" - 1:0. Автором единственного гола в этой встрече стал нападающий Слоан Прива.
Отметим, что гости играли в меньшинстве. На 27-й минуте игры защитник Моду Диань получил красную карточку. Данное поражение для "чертополохов" стало четвертым подряд.
Чемпионат Франции
Лига 1
31-й тур
"Генгам" - "Нанси" - 1:0 (0:0)
Гол: Прива, 59 (1:0).
"Генгам": Юнссон, Мартинс Перейра, Сорбон, Кербрат, Марсал, Дидо, Салибюр (Санко, 90+3), До, Коко (Де Пов, 63), Бриан, Прива (Менди, 70).
"Нанси": Нди Ассамбе, Кретьен, Мюратори, Кюффо (Гидилей, 36), Диань, Мауасса, Сету, Диарра (Маркетти, 64), Хаджи (Дале, 73), Диа, Бюзен.
Предупреждения: Мауасса, 16. Мюратори, 69. Мартинс Перейра, 77.
Удаление: Диань (Нанси), 27.
Судья: Мигельгорри.
31 марта. Генгам. Стадион Stade du Roudourou.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/