Гол Мбаппе принес "Монако" победу в чемпионате Франции

"Монако" переиграл "Сент-Этьен" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Франции. Автором победного гола стал 18-летний француз Кильян Мбаппе, а также один мяч забил Валер Жермен.

Эта победа позволила монегаскам гарантировать себе первое место в турнирной таблице за тур до конца сезона. "Монако" в восьмой раз в своей истории и впервые за 17 лет стал чемпионом.

Чемпионат Франции

Лига 1

31-й тур

"Монако" - "Сент-Этьен" - 2:0 (1:0)

Голы: Мбаппе, 20 (1:0). Жермен, 90+3 (2:0).

"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Менди, Жемерсон, Жоау Моутинью, Лемар, Бернарду Силва (Жермен, 69), Мбаппе (Раджи, 90+1), Фалькао (Каррильо, 88).

"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Полома, Погба, Лакруа, Лемуан (Роша Сантуш, 85), Верету, Норден, Маига (Клеман, 21), Севе, Седерлунд (Амума, 68).

Предупреждения: Бернарду Силва, 67. Лакруа, 78.

Судья: Тюрпен.

17 мая. Монако. Стадион "Луи II".