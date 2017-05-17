Гол Мбаппе принес "Монако" победу в чемпионате Франции

"Монако" переиграл "Сент-Этьен" в перенесенном матче 31-го тура чемпионата Франции. Автором победного гола стал 18-летний француз Кильян Мбаппе, а также один мяч забил Валер Жермен.
Эта победа позволила монегаскам гарантировать себе первое место в турнирной таблице за тур до конца сезона. "Монако" в восьмой раз в своей истории и впервые за 17 лет стал чемпионом.
Чемпионат Франции
Лига 1
31-й тур
"Монако" - "Сент-Этьен" - 2:0 (1:0)
Голы: Мбаппе, 20 (1:0). Жермен, 90+3 (2:0).
"Монако": Субашич, Глик, Сидибе, Фабинью, Менди, Жемерсон, Жоау Моутинью, Лемар, Бернарду Силва (Жермен, 69), Мбаппе (Раджи, 90+1), Фалькао (Каррильо, 88).
"Сент-Этьен": Рюффье, Теофиль-Катрин, Полома, Погба, Лакруа, Лемуан (Роша Сантуш, 85), Верету, Норден, Маига (Клеман, 21), Севе, Седерлунд (Амума, 68).
Предупреждения: Бернарду Силва, 67. Лакруа, 78.
Судья: Тюрпен.
17 мая. Монако. Стадион "Луи II".
🏆 CHAMPIONS !!!!!🍾🍾🍾#ASMonacoChampi8ns #MakeHistory pic.twitter.com/nKkQHbMbEv– AS MONACO 🇲🇨 (@AS_Monaco) 17 мая 2017 г.
Les Princes remportent le titre ! 🏆🌟👏#ASMonacoChampi8ns pic.twitter.com/6Fw73ozJn9– Ligue 1 (@Ligue1) 17 мая 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/
LVA1
Монако в этом сезоне сделал то, что ПСЖ не удавалось никогда. Чемпионство и 1/2 ЛЧ одновременно. Респект!
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