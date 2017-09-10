Гол Фекира принес "Лиону" победу над "Генгамом"

"Лион" на своем поле обыграл "Генгам" (2:1) в матче 5-го тура чемпионата Франции. Победа в этой встрече позволила "ткачам" подняться на третье место в турнирной таблице лиги 1.

В составе проигравших единственный мяч забил сын чемпиона мира и Европы Лилиана Тюрама Маркус Тюрам. Для 20-летнего форварда этот мяч стал дебютным в элитном дивизионе чемпионата страны.

Победу "Лиону" принес точный удар Набиля Фекира, который в этом розыгрыше лиги 1 забил 4 мяча и отдал одну результативную передачу.