Гол Фалькао вывел "Монако" в финал Кубка лиги на "ПСЖ"

"Монако" переиграл "Нанси" в полуфинальном матче Кубка лиги со счетом 1:0. Автором единственного гола стал нападающий Радамель Фалькао. В финале "Монако" встретится с "ПСЖ", поединок пройдет 1 апреля.

Кубок французской лиги

1/2 финала

"Монако" – "Нанси" – 1:0 (1:0)

Гол: Фалькао, 45+2 (1:0).

"Монако": Субашич, Раджи, Сидибе, Туре, Жемерсон, Жоау Моутинью, Бакайоко, Лемар, Бернарду Силва (Фабинью, 68), Мбаппе (Менди, 88), Фалькао (Жермен, 77).

"Нанси": Нди Ассамбе, Мюратори, Кюффо, Диань, Бадила, Сету, Диарра (Мауасса, 76), Гидилей, Диа (Робик, 66), Дале, Кура (Кулибали, 74).

Предупреждения: Бадила, 41. Мюратори, 45. Жоау Моутинью, 62. Робик, 82. Лемар, 85.

Судья: Бюке (Франция).

Монако. Стадион "Stade Louis II".