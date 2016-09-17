19:51 | ФУТБОЛ — Франция

Гол Фалькао принес "Монако" победу над "Ренном"

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"Монако"​ на своем поле переиграл "Ренн" в матче 5-го тура чемпионата Франции. Автором победного гола стал Радамель Фалькао, а также дубль в концовке встречи оформил Тома Лемар. Таким образом, монегаски упрочили свое лидерство в турнирной таблице.

Чемпионат Франции

Лига 1

5-й тур

"Монако" - "Ренн" - 3:0 (1:0)

Голы: Фалькао, 42 (1:0). Лемар, 90 (2:0). Лемар, 90+2 (3:0).

"Монако": Субашич, Раджи, Глик, Фабинью, Туре, Жемерсон, Жоау Моутинью, Лемар, Траоре (Бернарду Силва, 62), Фалькао (Каррильо, 78), Жермен (Н`Дорам, 85).

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мендеш, Зеффане (Эрасмус, 75), Мексер, Бенсебаини, Фернандеш, Андре, Нтеп Мадиба (Саид, 61), Сьо (Диакаби, 60).

Предупреждения: Сьо, 52. Траоре, 52.

Судья: Шнайдер.

17 сентября. Монако. Стадион "Стад Луи II".

Дополнительная информация

http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/

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