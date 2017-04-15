Гол Фалькао принес "Монако" победу над "Дижоном"

"Монако" одержал волевую победу над "Дижоном" в матче 33-го тура чемпионата Франции. Победный гол забил Радамель Фалькао. Победа позволила подопечным Леонарду Жардима вернуться в единоличные лидеры чемпионата.

Чемпионат Франции

Лига 1

33-й тур

"Монако" - "Дижон" - 2:1 (0:1)

Голы: Варро, 42 (0:1). Дирар, 69 (1:1). Фалькао, 81 (2:1).

"Монако": Субашич, Глик, Фабинью, Менди, Туре (Лемар, 46), Жемерсон, Дирар, Бакайоко (Фалькао, 60), Бернарду Силва, Мбаппе (Жоау Моутинью, 84), Жермен.

"Дижон": Рейне, Варро, Лотьес, Муту, Шафик, Бальмон, Саммаритано (Мартен, 77), Амальфитано (Ривьер, 88), Лис Мелу (Марье, 82), Жулиу Тавареш, Диони.

Предупреждения: Фабинью, 59. Саммаритано, 67. Лис Мелу, 68. Муту, 90+1.

Судья: Мигельгорри.

15 апреля. Монако. Стадион "Луи II".