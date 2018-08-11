Гол экс-игрока "Ростова" и "Арсенала" принес "Реймсу" победу над "Ниццей"

"Реймс" со счетом 1:0 обыграл "Ниццу" в стартовом туре чемпионата Франции. Победный гол на второй минуте забил бывший полузащитник "Ростова" и тульского "Арсенала" Мусса Думбья.

В других играх "Лилль" победил "Ренн" (3:1), "Дижон" - "Монпелье" (2:1), "Сент-Этьен" - "Генгам" (2:1), "Ним" - "Анже" (4:3).

В матче-открытии турнира "Монако" без травмированного Александра Головина обыграл "Нант" (3:1).

Чемпионат Франции - 2018/2019

1-й тур

"Ницца" - "Реймс" - 0:1 (0:1)

Гол: Думбья, 2 (0:1).

"Ницца": Кардиналь, Данте, Боскальи (Макенго, 82), Эрелль, Аталь, Данилу (Сако, 90+1), Сиприен, Ле Мелу, Тамез, Сен-Максимен, Срарфи (Диаби, 61).

"Реймс": Менди, Фонтен, Метанир, Абдельхамид, Конан, Ромао, Мартен (Кафаро, 69), Шавалерен, Думбья, Чаваррия (Кьей, 89), Уден (Ндом, 76).

Предупреждения: Думбья, 23. Кафаро, 81. Сиприен, 89.

Судья: Амель.

11 августа. Ницца. Стадион "Allianz Riviera".

"Лилль" - "Ренн" - 3:1 (1:1)

Голы: Гренье, 43 (0:1). Мотиба, 45 (1:1). Пепе, 54 (2:1). Бамба, 68 (3:1).

"Лилль": Меньян, Сумаоро, Дабила, Балло-Туре, Зеки Челик (Ие, 86), Тиагу Мендес, Шека, Бензиа (Иконе, 90+1), Бамба, Пепе, Мотиба (Зекай, 90+3).

"Ренн": Коубек, Бааль, Мексер, Траоре, Желен, Гренье, Андре, Буриго, Леа Силики (Поа, 73), Сарр, Сако (Дель Кастильо, 59).

Предупреждение: Дабила, 88.

Судья: Делажо.

11 августа. Лилль. Стадион "Stade Pierre-Mauroy (Grand Stade Lille Metropole)"

"Монпелье" - "Дижон" - 1:2 (1:0)

Голы: Мендеш, 5 (1:0). Жулиу Тавареш, 51 (1:1). Кулибали, 90+1 (1:2).

Нереализованный пенальти: Саид (Дижон), 82 (вратарь)

"Монпелье": Леконт, Илтон, Конгре, Мендеш (Ле Таллек, 40), Агилар, Поати, Лан, Скири, Делор, Сьо (Камара, 64), Долли (Самбия, 79).

"Дижон": Рунарссон, Лотоа, Ямбере, Розье, Хаддади, Кулибали, Амальфитано (Абед, 69), Слити, Луаодис, Жулиу Тавареш (Кейта, 79), Саид (Гуркюфф, 87).

Предупреждения: Мендеш, 33. Кулибали, 34. Ямбере, 80. Агилар, 81.

Судья: Батта.

11 августа. Монпелье. Стадион "La Mosson".

"Сент-Этьен" - "Генгам" - 2:1 (1:0)

Голы: Хазри, 45 (1:0). Тюрам, 56 - с пенальти (1:1). Диони, 80 (2:1).

"Сент-Этьен": Рюффье, Перрен, Суботич, Колодзейчак, Габриэл Силва, М`Вила, Амума, Хазри, Сельнес (Диуссе, 64), Монне-Паке (Гуйе, 81), Диони (Норден, 90+1).

"Генгам": Юнссон, Кербрат, Икоко (Траоре, 83), Ребошу, Эбоа Эбоа, Бенезе, Коко, Блас (Н`Гбакото, 86), Фири (Дидо, 61), Ру, Тюрам.

Предупреждения: Диони, 25. Сельнес, 54. Рюффье, 55. Кербрат, 60.

Судья: Делюро.

11 августа. Сент-Этьен. Стадион "Stade Geoffroy-Guichard".

"Анже" - "Ним" - 3:4 (1:1)

Голы: Тиуб, 4 (0:1). Капель, 33 (1:1). Фюльжини, 51 (2:1). Траоре, 55 (3:1). Депре, 76 (3:2). Рипар, 85 (3:3). Депре, 88 (3:4).

"Анже": Бютель, Бамба, Траоре, Тома, Мансо, Мангани, Пажо (Сантамария, 73), Капель (Рейне-Аделаида, 71), Фюльжини (Манзала, 82), Тэ, Баокен.

"Ним": Бернардони, Ландре, Мигель, Бриансон, Алакуш, Диалло (Депре, 75), Саванье, Буанга (Валлс, 64), Тиуб, Рипар, Бозок (Паке, 81).

Предупреждения: Мансо, 42. Бамба, 70. Мигель, 74.

Удаление: Мигель (Ним), 79.

Судья: Готье.

11 августа. Анже. Стадион "Raymond Kopa".