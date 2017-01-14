Гол Дракслера принес "ПСЖ" победу над "Ренном"

"ПСЖ" в гостевом матче 20-го тура чемпионата Франции обыграл "Ренн" - 1:0. Единственный гол встречи забил полузащитник Юлиан Дракслер. Немецкий новичок парижского клуба забил два гола в двух играх за "ПСЖ". причем за "Вольфсбург", из которого хавбек перебрался зимой в Париж, он в этом сезоне не отличался ни разу.

Чемпионат Франции

Лига 1

20-й тур

"Ренн" - "ПСЖ" - 0:1 (0:1)

Гол: Дракслер, 39.

"Ренн": Костиль, Данзе, Бааль, Мексер, Гнаньон, Гуркюфф, Фернандеш (Диакаби, 60), Андре, Прцич (Энрике, 85), Грощицки, Калулу (Саид, 66).

"ПСЖ": Трапп, Тиагу Силва, Кюрзава, Менье, Маркиньюс, Тиагу Мотта, Матюиди, Дракслер (Рабьо, 73), Верратти, Кавани (Бен Арфа, 70), Лукас (Ди Мария, 77).

Предупреждения: Верратти, 29. Тиагу Мотта, 62.

Судья: Бастьен.

14 января. Ренн. Стадион Roazhon Park.