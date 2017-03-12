Гол Депая с центра поля помог "Лиону" разгромить "Тулузу"

"Лион" обыграл "Тулузу" в матче 29-го тура чемпионата Франции - 4:0. Дублем в этой встрече отличился нападающий Мемфис Депай. Один из мячей он забил ударом из центрального круга.
Чемпионат Франции
29-й тур
"Лион" - "Тулуза" - 4:0 (1:0)
Голы: Жалле, 36 (1:0). Корне, 47 (2:0). Депай, 53 (3:0). Депай, 82 (4:0).
"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Морель, Янга-Мбива, Маммана, Гоналон, Депай (Геззаль, 86), Ферри, Фекир (Вальбуэна, 71), Дардер, Корне.
"Тулуза": Лафон, Яго (Тойвонен, 52), Силла, Жюльен, Мубандже, Диоп, Трехо, Блен (Думбья, 49), Сомалиа, Делор (Дурмаз, 72), Жан.
Предупреждения: Дардер, 4. Яго, 32. Трехо, 88.
Судья: Бастьен.
12 марта. Лион. Стадион Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres).
Depay Incredible Second Goal - Lyon vs Toulouse 4-0 12.03.2017 (HD) - https://t.co/EwXDXEDVoF μέσω του χρήστη @Dailymotion_gr– makis mixos (@footballkingNo1) 12 марта 2017 г.
Дополнительная информация
http://football.sport-express.ru/foreign/france/league1/2016-2017/