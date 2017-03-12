Гол Депая с центра поля помог "Лиону" разгромить "Тулузу"

"Лион" обыграл "Тулузу" в матче 29-го тура чемпионата Франции - 4:0. Дублем в этой встрече отличился нападающий Мемфис Депай. Один из мячей он забил ударом из центрального круга.

Чемпионат Франции

29-й тур

"Лион" - "Тулуза" - 4:0 (1:0)

Голы: Жалле, 36 (1:0). Корне, 47 (2:0). Депай, 53 (3:0). Депай, 82 (4:0).

"Лион": Антони Лопеш, Жалле, Морель, Янга-Мбива, Маммана, Гоналон, Депай (Геззаль, 86), Ферри, Фекир (Вальбуэна, 71), Дардер, Корне.

"Тулуза": Лафон, Яго (Тойвонен, 52), Силла, Жюльен, Мубандже, Диоп, Трехо, Блен (Думбья, 49), Сомалиа, Делор (Дурмаз, 72), Жан.

Предупреждения: Дардер, 4. Яго, 32. Трехо, 88.

Судья: Бастьен.

12 марта. Лион. Стадион Parc Olympique lyonnais (Stade des Lumieres).